Rouen. Rugby à Rouen : les Lions font le show face à Saint-Jean-de-Luz

Nouvelle semaine victorieuse pour les Lions du Stade Rouennais (Seine-Maritime). Dimanche 30 octobre 2016, les Normands l'ont emporté à domicile face à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques) lors de la 6e journée de championnat de Fédérale 1.

Un show à Mermoz

Il n'aura pas fallu attendre très longtemps pour que les Rouennais ouvrent le score avec un essai de Gabin Villière dès la 2e minute. Ensuite, les essais s'enchaînent : Takaï à la 10e, Mercer à la 28e et de nouveau Villière à la 33e. A la mi-temps, les Lions sont déjà bien devant : 26-10. En deuxième période, les Rouennais continuent à montrer leur domination avec un essai de Milhorat à la 76e et terminent le match sur le score de 33-20.

Les Lions toujours dans le carré de tête

En ce qui concerne le classement, rien ne change pour Rouen qui reste à la deuxième place avec 20 points après cette quatrième victoire consécutive. Devant, Oloron n'a que deux points d'avance et juste derrière Tyrosse menace avec 19 points. Bagnères-de-Bigorre, à la 4e place semble loin avec 16 points.

Déplacement dans le Gers

Pour la prochaine rencontre, le dimanche 6 novembre 2016, le Stade Rouennais se déplacera dans le Gers pour affronter l'équipe réunifiée de Lombez-Samatan pour le compte de la 7e journée de Championnat. Lombez-Samatan est à la 6e place du classement avec 14 points, trois victoires et trois défaites, à égalité avec St-Jean-de-Luz. Il ne faudra pas sous-estimer Lombez-Samatan qui à réussi à vaincre Bagnères-de-Bigorre (20-9) et Tyrosse (18-13) qui sont dans le carré de tête. Les Rouennais devront se méfier s'ils veulent revenir victorieux en Normandie et ainsi préparer sereinement la réception de Bagnères-de-Bigorre. .

A LIRE AUSSI.

Déplacement périlleux à Langon

Rouen: Le stade rouennais encore déchu

Les Lions s'offrent le leader

Rugby: le Stade Rouennais reçoit Saint-Jean-de-Luz