A vos marques prêts.... partez..... lancement des soldes d?hiver ce mercredi ..... vous avez 5 semaines pour faire chauffer la carte bleue et virer les comptes au rouge.... depuis aout dernier, la période des soldes s?est raccourcie d?une semaine... chaque commerçant, peut dorénavant, proposer deux semaines supplémentaires de soldes libres par an.... en dehors des soldes fixes d?hiver et d?été .....

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire