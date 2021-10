L'Agenda en Normandie : mercredi 2 novembre

MANCHE

Samedi et dimanche, LC Solutions Evènementielles organise le 1er salon du chocolat et ses gourmandises à la salle Marcel Hélie, rue de la Halle au blé à Coutances. Comptez 1€ par adulte, c'est gratuit pour les enfants.

Le Secours Populaire Français organise une grande braderie, vêtements, bric à brac, mobilier, livres ou encore jouets et sa journée Portes Ouvertes ce samedi de 9h30 à 12h30 dans leurs locaux. Rendez-vous au 307 Rue du Plat Chemin à Querqueville. A partir de 10h, rencontre-débat sur les 80 ans des congés payés avec Julien Lauprête et l'écrivain Gilles Perrault.

CALVADOS

Pour sa deuxième édition, le Festival Terre d'Eaux, en collaboration avec la Communauté de Communes Coeur Côte Fleurie propose un nouveau circuit touristique de 23 fauteuils, installés tout le long de la ballade maritime de Deauville et aux bords des points d'eau. Cette démarche créative et participative invite les promeneurs à la lecture et à la flânerie sur des sites offrant un panorama exceptionnel sur l'Estuaire et sur la Seine. Vous êtes invités à voter pour votre fauteuil préféré sur les réseaux sociaux.

Amoureux de la nature et des balades à pied, venez découvrir les charmes de Terres de Nacre grâce à une grande randonnée ouverte à tous vendredi dès 14h places Maronnier à Douvres la Délivrande. Comptez environ 2h30 pour admirer de magnifiques paysages normands à votre rythme.

ORNE

Toute l'année profitez de votre temps libre pour emmener vos enfants dans le Parc de Jeux Couvert "Les P'tits Fous" à Flers. Un parc dédié aux enfants de 0 à 12ans, avec toboggans, coin grimpette ou encore un espace jeux à ballons. Les enfants doivent, obligatoirement, être accompagnés de quelqu'un de majeur et tout le monde doit porter des chaussettes. Possibilité d'organiser des anniversaire sur réservation. Les infos sur lesptitsfous.fr.

Avec une vingtaine d’albums enregistrés et plus de 800 chansons écrites, la diva septuagénaire de Tobago est beaucoup plus qu’une simple légende vivante du Calypso et de la Soca, CALYPSO ROSE est la reine incontestée du genre mais aussi de toutes les communautés caribéennes. Elle est en concert à la Luciole à Alençon ce vendredi à partir de 21h, les infos sur laluciole.org.

Dimanche, participez à une après-midi découverte de l’apiculture à l'Abeille de Ri à Ri. Découvrez les techniques de récolte de miel, testez vos connaissances via un quizz sur la vie des abeilles. Il y a également une dégustation et vente sur place. Entrée libre et gratuite de 14h à 19h.