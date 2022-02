Neige: Vos conditions de circulation dans l'Orne à 10h30

Sur les routes, la circuation est difficile sur la RN 12.... impraticable entre Alençon et Dreux..... la circualtion des véhicules légers, est autorisée sur la RN 12, mais des barrières sont installées, interrompant la circulation, le temps du déneigement de la chaussée....toujours sur la RN 12, la circualtion est très difficile également entre Alençon et Mayenne.



Ailleurs, les personnels des routes s?activent pour rendre les chaussées pratiquables dans l'Orne.... mais le réseau secondaire reste très difficile, voire impraticable sur les secteurs de la plaine d?Argentan, d?Alençon et dans le perche.



Pas de problèmes particuliers sur les routes sur les secteurs de Domfront, la Ferté Macé, ou Flers !

