Orne. Neige : le point sur la situation du mercredi 10 janvier

Mercredi 10 janvier en matinée, le département de l'Orne reste placé en vigilance orange pour le phénomène " neige verglas ". En conséquence, le préfet du département maintient le dispositif de gestion des intempéries et l'appel à la vigilance.

Les transports scolaires sont de nouveau suspendus par arrêté préfectoral dans la matinée du mercredi 10 janvier, en coordination avec les mesures prises par le département du Calvados.

Les actions de salage et déneigement réalisées par les services compétents ont permis d'autoriser la réouverture de la RN12 et des autoroutes A28 et A88 aux poids lourds. Sur ces axes, les poids lourds de plus de 7,5 tonnes ne sont pas autorisés à effectuer de manœuvre de dépassements et voient leur vitesse maximale autorisée abaissée de 20 km/ heure. La circulation des poids lourds demeure interdite sur le réseau départemental et les routes communales à l'exception des transports d'urgence listes dans l'arrêté préfectoral (collecte du lait, transport d'animaux vivants, etc). Les usagers de la route sont invités à la plus grande prudence, à surveiller leur vitesse et à adapter leur distance de sécurité.

En parallèle de la vigilance orange liée à la neige et au verglas, le préfet de l'Orne maintient l'activation du plan grand froid. Ce plan permet notamment l'ouverture de 20 places d'hébergement d'urgence complémentaires, le renforcement des maraudes et l'ouverture des centres d'accueil 24h/24.

Le détail de vos conditions de circulation dans l'Orne est à retrouver sur orne.fr