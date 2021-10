Profession : wedding planner. Objectif : assurer l'organisation des mariages, rassurer et coacher les futurs mariés pour que tout se passe à merveille le grand jour venu, mais aussi les mois précédents.

"Le jour J passe en un claquement de doigts, explique Aurélie. Notre rôle est aussi de tout faire pour que le couple profite des préparatifs, d'enlever le stress pour que les dégustations chez le traiteur, la visite des lieux de réception ou les essayages de tenues soient de vrais moment à partager à deux."

Le pense-bête des futurs mariés

Assortir la chemise de monsieur avec l'ivoire de la robe de madame. Commander les cartons d'invitation tout en anticipant les remerciements. Planifier les meilleurs moments pour faire intervenir le photographe ou encore trouver le DJ qui fera danser les invités jusqu'au bout de la nuit. Autant d'éléments auxquels les futurs mariés ne pensent pas forcément, ou qui les empêchent de dormir la nuit.

"L'essentiel de notre travail est d'organiser tout ça, de prioriser aussi, explique Aurélie. Le timing est ce qui inquiète le plus les mariés." Elle aussi là pour aiguiller les couples vers les meilleurs professionnels, négocier les prix auprès les prestataires et elle a même ouvert sa propre boutique de robes de mariée.

Un mariage organisé en 4 mois !

Si la règle est plutôt de s'y prendre deux ans à l'avance pour réserver le lieu de la réception - les cadres de rêve sont visiblement très prisés dans la région - Aurélie a déjà réussi à planifier un mariage... en 4 mois !

Heureusement, tous ses clients ne jouent pas la montre. Chez les futurs mariés, "on a aussi bien des gens qui n'ont absolument pas de temps et qui se déchargent de l'organisation que d'autres qui ont plein d'idées mais n'arrivent pas à les mettre en ordre". Plus rare, Aurélie se souvient également d'un client masculin "qui était à fond dans le mariage, il voulait la plus grosse robe pour sa femme alors qu'elle pas du tout !"

"Il n'y a pas deux mariages identiques"

Sur le type de mariage, pas de règle non plus. Si elle conseille un certain budget pour faire appel à ses services - minimum 10 000 euros pour une prestation entre 2 000 et 3 000 euros - elle assure que "le mariage est un moment unique et très personnel, il n'y en a pas deux identiques".

Pas de recette magique donc, mais une règle d'or qu'Aurélie accepte de nous dévoiler : "Pour tous les choix de prestataires, il faut toujours avoir le bon feeling." Quitte à y laisser quelques euros de plus, la professionnelle du mariage l'assure : "Il faut écouter son coeur !"

Présente le jour J, Aurélie s'assure toujours qu'il n'y a pas "de petits couacs. Nous sommes là pour éviter par exemple que le traiteur dérange les mariés ou leurs parents toutes les trente secondes parce qu'il ne trouve pas les torchons". Sa plus grande fierté ? Que les clients lui confient s'être "sentis comme des invités" pendant la journée.

Plus d'informations sur l'organisation ici. Découvrez la boutique d'Aurélie ici.

