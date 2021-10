Anniversaire. Calvados : le festival Mondeville sur Rire fête ses 10 ans !

Pour ses 10 ans, Mondeville sur Rire (Calvados) a vu les choses en grand! Le festival d'humour propose encore une fois une programmation riche et diversifiée, et présentera l'humour sous différentes formes. Artistes en devenir ou confirmés, il y en aura pour tous les goûts!

De l'humour pour tous les âges

Le mercredi 9 novembre 2016, le caricaturiste de Normandie Chaunu ouvrira cette 10e édition. Le lendemain "L'improbable soirée" aura lieu avec un plateau relevé et atypique composé de Didier Super, Frédéric Sigrist, Feed Abrachkoff et Kallagan.

Autre rendez-vous à ne pas manquer, le chanteur Michel Montana viendra raconter son histoire accompagnée de ses deux fans le chanteur à succès, Oldelaf et Alain Berthier.

Enfin pour les plus jeunes, l'humoriste Kevin Razy passé par On n'demande qu'à en rire, le Jamel Comedy Club et membre du studio Bagel sera lui aussi sur les planches, le mercredi 16 novembre 2016.

Au final, avec ses 6 soirées, ses 30 artistes invités, l'édition 2016 espère accueillir plus de 1500 spectateurs.

A LIRE AUSSI.

Pratique. Du 9 au 16 novembre, au carrefour socio-culturel et sportif. De 4 à 14 € selon la soirée. Tél. 02 31 82 22 73.