Un derby se savoure toujours plus avec un vainqueur. Il n'y en a pas eu jeudi 27 novembre 2016 entre Caen (Calvados) et Cherbourg (Manche). Dans un Palais des Sports à guichets fermés pour la première fois cette saison, les Vikings n'a pu faire mieux qu'un match nul 23-23.

Bien en confiance en début de match, les Calvadosiens ont rapidement pris de l'avance au point de mener par cinq points à la 26e minute (11-6). Puis au fur et à mesure de la partie, les joueurs de la Jeunesse Sportive de Cherbourg sont revenus. La deuxième mi-temps, très serrée, n'a finalement pas départagé les deux équipes, qui joueront le match retour le 31 mars.

Cette fois, le match nul laisse un goût amer

Il y a deux semaines, le nul contre Istres avait des airs de victoire, c'est tout le contraire aujourd'hui. D'après le gardien Denis Serdarevic "c'est un résultat décevant, même si on prolonge notre invincibilité à domicile. On a été solides derrière grâce à ma défense mais on a un peu manqué de réalisme devant." Auteur d'une bonne prestation individuelle ce soir avec dix arrêts, le portier franco-bosniaque se dit "content de mon match, mais le plus important c'est la régularité."

