Chamblac. En Normandie, 35 gendarmes déployés pour arrêter un homme qui tabassait son père

Il n'est pas encore midi, mardi 25 octobre 2016. Un quinquagénaire se rend chez son père à Chamblac, près de Bernay (Eure). Il le frappe alors à plusieurs reprises. Le père parvient à prendre la fuite tandis que son fils continue de le menacer.

35 militaires mobilisés pour l'interpeller

Les gendarmes de la compagnie de Bernay, appuyés par le peloton de surveillance et d'intervention de Pont-Audemer, se dépêchent sur place et établissent un périmètre de sécurité autour de la maison. Des négociateurs de crise et une unité d'intervention spécialisée de Seine-Maritime sont également mobilisés. Au total, 35 militaires sont sur les lieux.

Finalement, le suspect est interpellé sans violence à 14 heures devant le domicile de ses parents.

