saint-lo . Des " Welcome " pour l'arrivée de migrants à la Chapelle-sur-Vire (Manche)

Après Saint-Germain-sur-Ay, lundi 24 octobre 2016, ce sont les communes de Cerisy-la-Forêt et de la Chapelle-sur-Vire qui accueillaient ce mardi 25 octobre vers 17h30 des réfugiés issus du démantèlement du bidonville de Calais.

32 personnes à Cerisy-la-Forêt et 15 à la Chapelle-sur-Vire

Ils sont 32 à Cerisy-la-Forêt, 20 Afghans et 12 Soudanais, et 15 Soudanais à La Chapelle-sur-Vire, théâtre de tensions ces derniers jours,

Devant l'IME reconverti en centre d'accueil et d'orientation, deux groupes: une poignée de personnes opposées à leur venue et plus nombreuses, celles venues leur souhaiter la bienvenue.

Des " Welcome " pour l'arrivée de migrants à la Chapelle-sur-Vire (Manche)

Après leur arrivée, chacun est allé à la rencontre de l'autre café ou thé à la main.

