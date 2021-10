L'Agenda en Normandie : vendredi 28 octobre

MANCHE

Le Kiosk de Saint-Lô organise l'événement : Kestion de Jeun's autour du jeu aujourd'hui de 14h à 18h. Il propose au jeunes de tester leur pratique des réseaux sociaux via un grand jeu de plateau. Au programme : e-réputation, droit à l'image, cyber harcèlement ou encore les paramétrages pour protéger sa vie privée.

Rendez-vous à la salle des fêtes de Saint-Georges Montcoq jusqu'à 17h30 pour faire un don de sang bénévole. La collecte change de lieu mais pour rappel, l'établissement Français du Sang de St-Lô est ouvert les lundi de 9h à 14h30 et mardi de 15h à 19h avec ou sans rendez-vous.

CALVADOS

Mino et les étonnants voyageurs vous donnent rendez-vous ce soir à la halle aux grains à Bayeux à partir de 20h30 pour un concert pop rock. Pour fêter la sortie de son nouvel album "Des fleurs pour Gargarine", Mino réunit sur scène tous les invités présents sur son disque. Une grande fête autour de 10 ans de carrière des voyageurs. Comptez 5 euros l'entrée, billetterie à l'espace musical.

Si vous comptez fêter l'anniversaire de vos enfants ce mois ci, faites-le sous le chapiteau de CREA à Mondeville. Au programme : une initiation au cirque animée par un professionnel suivie d'un goûter avec gateau d'anniversaire. CREA s'invite aussi chez vous pour un anniversaire artistique avec maquillage, jeux, atelier créatif, sculpture de ballons et distributions de bonbon. Les infos sur loisirs-crea.com.

ORNE

Tout ce week-end, se tient la 5ème édition du Salon Habitat Déco Immo et Jardin à Mortagne-au-Perche. Cinq espaces thématiques réunissant tous les acteurs de l'Habitat seront représentés. Rendez-vous, samedi et dimanche, de 10h à 18h au Carré du Perche. L'entrée est à 2€. Programme sur pier-events.fr.

L'association Parce Que propose le festival Coup d'Parquet jusqu'à dimanche à Mamers. Au programme, de la musique et de la danse traditionnelle, mais aussi des rencontres, des stages, des performances, des expos que ce soit en centre ville ou encore à l'Espace Saugonna. Tout le programme sur assoparceque5.wixsite.com.

Continuez de profiter des vacances dans votre centre aquatique Cap'Flo à Flers. Dans un cadre agréable de 3 500m², avec une température ambiante de 29° et des bassins chauffés entre28° et 30°, Capfl’O vous propose des activités pour tous les goûts et pour tous les âges. Jusqu'au 2 novembre, structure gonflable tous les après-midi et pour une entrée piscine achetée, c'est un euros offert.