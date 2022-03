Le projet de réaménagement de la gare et des extérieurs à Flers (61) expliqué aux habitants

A Flers, le chantier de rénovation du quartier de la gare Sncf à été présenté hier soir à la population... le projet s?inscrit dans la politique de modernisation des gares Sncf, du Conseil Régional de Basse Normandie .....avec la communauté de Communes et la Sncf... Les travaux concerneront le bâtiment des voyageurs et l?aménagement des espaces extérieurs.... Coût des travaux : plus d?1 300 000 euros, pour la gare, 800 000 euros pour les aménagements extérieurs....Lancement des travaux à la mi-mars de cette année.... ils s?achèveront un an plus tard...



Et puis, les services de psychiatrie de l?hôpital réorganisés avec la construction de deux nouveaux bâtiments.... coût de l?opération 7 millions d?euros, pris en charge par l?Etat....ouverture prévue en 2012.....

