L'Agenda en Normandie : jeudi 27 octobre

MANCHE

Vendredi, assistez à la visite de l'aérogare, des pompiers, de la tour de contrôle, de l'aéroclub et de l'hélicoptère de la Marine Nationale à l'aéroport de Cherbourg-Maupertus avec un goûter terroir. Une visite pour les petits et les grands, pour découvrir les activités et les missions de chacun. Comptez entre 5 et 7 euros l'entrée.

Samedi, Les 2 artistes : Marie PERBOST et Joséphine AMBROSELLI vous proposent 2 représentations à Sainte-Mère Eglise. D'abord à 11h00 pour la présentation du chant à la Médiathèque : mélodie, cabaret et opéra d'une durée d'1h00 sans entracte puis à 20h00 pour un concert à l'Airborne Museum. L'entrée au musée se fera par le parking derrière l'établissement.

CALVADOS

Samedi laissez-vous guider lors d'une grande balade en kayak à la découverte des falaises des Roches Noires, un site classé Espace Naturel Sensible à l'allure hostile qui vous fera voyager sur près de 160 millions d'années. Accompagné d'un encadrant et d'un naturaliste, le littoral de la Côte de Grâce n'aura plus de secrets pour vous. Cette balade de 5km dure 2h30, rendez-vous dès 13h sur parking du centre nautique à Villerville.

Dimanche, dans le cadre des animations pour Halloween, l'École Poney-Club de Cabourg organise un concours d'obstacles déguisé pour enfants ! Les spectateurs peuvent également venir déguisés. C'est gratuit à partir de 14h.

ORNE

Ferme en Fête revient pour une 12ème édition samedi et dimanche au Parc expo d'Alençon avec pour thême : « Le goût du terroir ». Vivez l'expérience de la vie à la ferme avec des centaines d'animaux , des animations et démonstrations, un marché fermier, des concours et plein d'activité pour les enfants. Restauration sur place et guinguette le dimanche après midi. Plus d'info sur fermeenfête.fr et gagnez vos entrées sur Tendance Ouest

Jusqu'au 2 novembre, emmenez vos enfants à Loisirland, le plus grand parc d'attractions indoor au parc Anova d'Alençon. Des structures gonflables, des jeux pour tous les enfants et pour tous les âges sur 6500m2, de 10h à 19h. Gagnez également vos invitations sur Tendance Ouest.