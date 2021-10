Condamné par le tribunal de Beauvais (Oise) pour divers délits, Jason Thuillier a fait l'objet d'un transfert d'incarcération à la maison d'arrêt de Rouen (Seine-Maritime) pour ne pas être en contact avec ses anciens complices, eux mêmes en détention à la prison de Beauvais.

"Toi, je vais te tuer"

Il réclame son retour dans sa prison d'origine à corps et à cris et, le jeudi 6 octobre 2016, lors d'une vidéo-conférence entre les deux lieux de détention, il essuie un refus à sa demande. Furieux, il injurie, insulte et menace de mort un surveillant pénitentiaire. "Toi, je vais te tuer, tu n'es qu'une merde", hurle-t-il. Son cas s'aggrave lorsque le magistrat lui demande s'il regrette ses propos. "Non, je veux toujours le tuer..." dit-il par bravade.

Quatre mois ferme

Un casier judiciaire portant déjà 15 condamnations pour violences et menaces de mort entre autres font dire au ministère public que "les propos réitérés sont inadmissibles et doivent être lourdement punis". Après délibération, le tribunal le déclare coupable et le condamne à quatre mois de prison ferme.

