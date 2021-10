Samedi 22 octobre 2016, une soixantaine de personnes s'est réunie à proximité de l'ancien IME de la Chapelle sur Vire. Un site qui accueillera 15 migrants issus du démantèlement de la jungle de Calais.

"Ma commune sans migrants"

Avec eux, une bannière, siglée Front National et sur laquelle on pouvait lire le slogan suivant "Ma commune sans migrants". Normal puisque le FN dit avoir répondu à l'appel de la population locale.

Jean-Jacques Noël, secrétaire départementale du Front National dans la manche

Troisgots. Manche: le Front National manifeste contre les migrants sans les riverains à la Chapelle-sur-Vire [video] Impossible de lire le son.

Possible quand on sait que la commune de Troisgots a voté à plus de 35 % pour la liste Front National au premier tour des dernières élections régionales.

Oui mais voilà, il y a quand même un problèmedans cette histoire! En y regardant de plus près, on s'aperçoit que les habitants de Troisgots et des communes alentour n'étaient pas rassemblés, ce samedi 22 Octobre, derrière la bannière bleu Marine.

Où sont les habitants ?

Dans ce rassemblement, des militants et élus Frontistes de Cherbourg, du Calvados et même de plus loin mais pas ou alors très peu d'habitants de Troisgots, Fervaches, Tessy et toutes autres communes limitrophes du site.

Par ailleurs, des questions se posent quant à la véritable motivation de certains militants bleu Marine autour de leur la présence sur le site de la Chapelle-sur-Vire.

Écoutez Jean Jacques Noël, le secrétaire départemental manchois

Troisgots. Manche: le Front National manifeste contre les migrants sans les riverains à la Chapelle-sur-Vire [video] Impossible de lire le son.

Et regardez maintenant le tweet de sa collègue à la région, Isabelle Gilbert.

Avec le @FN_Manche plus de 70 personnes pour une manifestation anti-migrants à La Chapelle sur Vire. pic.twitter.com/2JUiwCpcwD — Isabelle Gilbert (@isagilbert76) October 22, 2016

Alors, véritable manifestation de soutien à la population ou flagrants délits de tentative hasardeuse de récupération politique? La question mérite d'être soulevée.