Le-Havre. Le Havre : le trafiquant de drogue cache cannabis, cocaïne, euros... et dirams chez lui

Les patrouilleurs de la Zone de Sécurité Prioritaire du Havre (Seine-Maritime) circulent rue Paul Claudel, ce jeudi 20 octobre 2016 peu après 16h. Ils aperçoivent un homme en train d'acheter des stupéfiants. Ils le contrôlent. Sur lui est découvert un morceau de résine de cannabis, qu'il dit avoir acheté 5€. Il est placé en garde à vue.

700g de résine de cannabis et de la cocaïne

Dans les minutes qui suivent, le fournisseur du premier interpellé est lui aussi arrêté. Une perquisition est menée au domicile de ce jeune homme de 24 ans. 700g de résine de cannabis, 77g d'herbe, un petit sachet de cocaïne et une balance de précision sont retrouvés chez lui. Plus de 500€ en liquide, ainsi que 4100 dirams et 4000 dinars sont découverts. Il a été placé en garde à vue. L'enquête se poursuit.

