Rouen. Scandale douanier en Normandie : 800 000€ saisis, le Havre et Rouen dans le viseur

C'est un tremblement de terre qui a bousculé le monde des douaniers. Les gendarmes de la section de recherches de Paris ont mené, lundi 12 décembre 2016, des perquisitions au siège de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) et aux antennes des douanes du Havre et de Rouen (Seine-Maritime) dans le cadre d'une information judiciaire. 800 000€ en liquide ont été saisis dont 740 000€ dans une valise et 40 000€ dans un fauteuil. Reste à déterminer la provenance de cet argent.

Des douaniers suspectés

Les forces de l'ordre enquêtent sur les conditions suspectes d'importation de 43 tonnes de café contrefait saisies en juillet 2015 au port du Havre et sur un trafic de kalachnikovs.

Selon nos confrères du Point, les enquêteurs soupçonnent des fonctionnaires d'avoir détourné de l'argent issu de saisies et des produits contrefaits à leur profit personnel, sur ordre de la hiérarchie. Un douanier du Havre a été placé en garde à vue lundi 12 décembre 2016 avant d'être remis en liberté le lendemain sans aucune charge retenue contre lui.

