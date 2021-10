Canteleu. Unique en Seine-Maritime : une équipe de handball réunit joueurs valides et handicapés

Dans tous les sports, et dans certains clubs, il existe des sections pour personnes handicapées. Dans ces associations, les équipes de valides et de handicapés se côtoient mais ne se mélangent jamais. Sauf à Canteleu (Seine-Maritime). Le président du club local, Lionel Sturm, a fondé une équipe mixte. Un tournoi avec des teams similaires est organisé samedi 22 et dimanche 23 octobre 2016 au Kindarena.

L'idée remonte à l'année 2012. "A cette époque, j'étais le président du club de Montville, rembobine Lionel Sturm. Avec un joueur, nous avions organisé une journée de découverte du sport avec des handicapés physiques et mentaux. Trois avaient voulu continuer."

10 joueurs handicapés, huit valides

Le projet est lancé. Il rebondira en 2014, quand Lionel Sturm devient président du club de Canteleu, en sommeil depuis un certain temps : "Nous l'avons reconstruit autour d'une équipe de hand'fauteuil, avec des valides et des handicapés qui jouent ensemble." Autour de cette équipe, qui compte aujourd'hui une dizaine de joueurs handicapés et huit valides se sont construites d'autres équipes valides. "Ceux qui sont sensibles à notre projet intègrent l'équipe mixte", résume Lionel Sturm.

Un tournoi national en plusieurs étapes

Pour que les joueurs ne se contentent pas de s'entraîner une fois par semaine, les fédérations françaises de handball et de handisport ont monté un tournoi avec plusieurs plateaux tout au long de l'année. Le premier de la liste se tient au Kindarena de Rouen (Seine-Maritime) ces samedi 22 et dimanche 23 octobre. "On établit à la fin un classement dans ce championnat, cela rajoute un peu de piment."

Un projet bénéfique pour les deux parties

Mais l'objectif est bien ailleurs. Lionel Sturm veut "faire évoluer le regard par rapport aux personnes handicapées et apporter un peu de bénéfice et de partage". D'autant plus que l'équipe de hand'fauteuil bénéficie autant aux handicapés qu'aux valides : "Les handicapés reprennent une activité physique, cela les aide au niveau cardiaque et permet une meilleure circulation sanguine. Quant aux valides, c'est une activité très physique. Et puis cela leur fait oublier leurs problèmes et les fait relativiser." Le concept semble faire son chemin : Lionel Sturm envisage déjà de développer une section enfants.

