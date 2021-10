À Granville, et plus largement dans le département de la Manche, Yver est un nom qui parle à tous les connaisseurs de bonnes choses. Et pour cause: depuis 1946, celui-ci s'est imposé comme l'un des maîtres du chocolat. "Cette histoire, c'est celle de mon grand-père, qui a fondé l'entreprise, reprise par mon père en 1986. Je lui ai succédé en 2005", raconte Cédric Yver, mercredi 19 octobre 2016, à l'occasion de l'inauguration de sa nouvelle boutique, à Caen (Calvados).

15 à 20 variétés de macarons

L'entrepreneur normand a en effet décidé de sortir des sentiers battus et de partir à la conquête d'un nouveau département. Un défi à la hauteur de ses ambitions, porté par des produits qui ont fait la réputation de la "marque" Yver, dont près d'une vingtaine de variétés de macarons. Écoutez Cédric Yver:

Caen. De Granville, le chocolatier Yver se lance à la conquête de Caen

La chocolaterie Yver à Caen ouvre au public jeudi 20 octobre 2016.

Pratique. 37 boulevard Maréchal Leclerc, en face des Galeries Lafayette.