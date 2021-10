Caen. Calvados : des betteraves bloquent la circulation pendant des heures près de Caen

La circulation automobile était difficile en début de matinée, mercredi 19 octobre 2016, à Argences (Calvados), à l'est de Caen (Calvados), sur l'axe Caen-Lisieux. Un poids lourd contenant des betteraves s'est couché sur la route peu après 5h15, bloquant une partie de la circulation.

Pas de blessés

Il n'y a pas eu de blessés. Le chauffeur a tout de même été transféré dans un hôpital de Caen pour des examens de contrôle. Il a fallu plus de quatre heures pour relever le camion et libérer la route. Les contrôles d'alcoolémie et de stupéfiants auprès du conducteur n'étaient pas positifs.

