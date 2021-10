L'Agenda en Normandie : vendredi 21 octobre

MANCHE

Ce samedi rendez-vous à la salle de Rouffigny pou le festival Reem' dogo. Au programme : concerts de musique africaine etcountry, initiation à la danse africaine et tout l'après-midi un marché artisanal et du maquillage pour enfants avec un concert rock de Jet blast, de musique africaine et des défilés de mode. Tous les bénéfices sont destinés aux projets humanitaires et sociaux de l'association Reem Doogo au Burkina Faso.

Ce samedi, rendez-vous à la cale des plaisanciers de Jullouville pour les portes ouvertes de la SNSM. Au programme de 10h à 17h : démonstrations de sauvetage avec les terres neuves du Cotentin, une visite des moyens des sauvetage et la boutique SNSM.

CALVADOS

Ce soir dès 20h rendez-vous rue de l'église de Vaucelles chez el Camino à Caen pour la 9ème édition de la soirée "Sons of comedy". Sur place vous retrouvez la première scène humoristique caennaise présentée par Harold Barbé et Julien Jolivet avec Leopold et Miri. Comptez 7 euros l'entrée, c'est déconseillé aux moins de 12 ans. Plus d'infos sur barberoussecomedie.com.

L'office de tourisme d'Orival organise la 2e fête du goût demain aux anciennes halles place Paillaud à Creully de 14h30 à 18h. Au programme : marché du terroir avec des producteurs locaux, des ateliers cuisine pour enfants sur réservation, des démonstrations de foie gras et de tarte à la citrouille ou encore des jeux autour des saveurs. C'est gratuit.

ORNE

Le festival Dédé fait son ciné revient pour une nouvelle édition cette semaine à L'aigle. Jusqu'à dimanche, l'association les Hommes fourmillent vous propose projections cinéma, ateliers, conférences ou encore expositions sur le développement durable. Infos sur la page facebook de l'événement et tendanceouest.com

Tous les membres bénévoles de l’association FOKSA ont carte blance à la Luciole d'Alençon ce samedi. Dès 19h, ils vont vous faire déguster quelques produits du terroir, vous dévoiler l’entière programmation des 10 ans du BLIZZ’ART, vous faire partager leur enthousiasme avec un mini-marché de producteurs locaux choisis par leurs soins et vous faire découvrir deux formations musicales qu’ils affectionnent et parrainent tout particulièrement. Infos sur laluciole.org.

Participez à la 42ème édition de Flers-Cerisy ce dimanche de 8h à 18h. Au programme : grande course pédestre de 12km400, ouverte à toutes personnes nées avant 1999 avec récompense à chaque participant. Une Marche populaire de la même distance au départ du château de Flers avec arrivée au Mont de Cerisy ou encore une rando VTT 25 km ou 45 km au départ au parking Intermarché de Flers avec arrivée au Mont de Cerisy. Inscriptions sur place.