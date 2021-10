Rouen. Hockey sur glace : les Dragons de Rouen perdent encore contre Lyon

Décidément, cette équipe lyonnaise ne réussit pas aux Dragons de Rouen (Seine-Maritime), qui se sont inclinés sur la glace des Lions de Lyon (Rhône) mardi 18 octobre 2016 lors de la 13e journée de Saxoprint Ligue Magnus, sur le score de 5-3.

Un scénario identique

Après un premier scénario renversant lors du match aller sur l'île Lacroix mardi 20 septembre 2016 lors de la 3e journée où les Rouennais avaient mené 3-0 avant de perdre 4-3, le scénario s'est répété lors de cette 13e journée.

Et pourtant, le match avait bien commencé, avec un premier but inscrit par Sacha Treille à la conclusion d'un bon mouvement en supériorité numérique après quatre minutes de jeu pour l'unique but de ce premier tiers.

Après les quinze minutes de pause, ce sont les locaux qui parviennent à égaliser par Samuel Takac, après seulement une minute de jeu dans ce deuxième tiers.

Les Jaunes et Noirs restent maîtres de cette rencontre et parviennent à reprendre l'avantage un peu plus d'une minute plus tard par Adam Miller 2-1 puis faire le break par Joris Bedin après dix-huit minutes de jeu 3-1.

Quatre buts en vingt minutes

Les joueurs de Fabrice Lhenry semblent maîtriser cette rencontre et se diriger vers la victoire, mais les Lyonnais reviennent dans la partie après 44 secondes de jeu dans l'ultime tiers-temps 3-2, avant d'égaliser par Julien Correia. Ce même joueur qui donnera l'avantage à son équipe au bout de 17 minutes 4-3.

Le coach Fabrice Lhenry décidera donc de sortir son gardien en fin de rencontre pour tenter d'égaliser, mais les locaux inscriront un dernier but en cage vide par Matic Podlipnik 5-3.

Le classement reste presque inchangé avec les défaites de Bordeaux à Amiens 3-1 puis de Gap à Strasbourg 2-1. Seul Lyon avec sa série en cours de sept victoires consécutives maintenant passe à la 2e place aux dépens de Rouen qui passe 3e.

Les Dragons de Rouen auront l'occasion de renouer avec le succès vendredi 21 octobre 2016 avec la réception de la lanterne rouge Chamonix/Morzine (Haute-Savoie) sur l'île lacroix à 20 heures.

