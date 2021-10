Paris (AFP). Perturbateurs endocriniens: énorme coût aux Etats-Unis

Le coût sanitaire direct et indirect de l'exposition aux produits contenant des perturbateurs endocriniens pourrait s'élever à plus de 340 milliards de dollars par an aux Etats-Unis, soit nettement plus qu'en Europe, selon une évaluation publiée mardi dans une revue médicale britannique.