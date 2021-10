NAVAL. Business : les entreprises de la Manche au salon militaire Euronaval

C'est le principal salon international en matière de naval de défense: Euronaval ouvre ses portes ce lundi 17 octobre 2016 au Bourget, à Paris.

Sous-marins, frégates, intercepteurs… Au total 400 exposants y présentent leurs dernières nouveautés, pour tenter de séduire des délégations venues de plus de cent pays. Tous les deux ans, c'est donc pour les industriels un endroit dédié pour faire du business. "C'est un moment important, pour engager des discussions" reconnaît Pierre Balmer, président des Constructions Mécaniques de Normandie (CMN).

Réalité virtuelle

L'entreprise cherbourgeoise va présenter à Paris ses nouveaux bateaux, et compte notamment sur un outil de réalité virtuelle. "C'est assez bluffant. Avec des lunettes 3D, vous pouvez vous promener sur le pont d'un de nos navires, et apercevoir les trois autres qui mouillent à côté" détaille Pierre Balmer, qui présentera donc quatre bateaux de cette façon.

Sous-marin du futur

Autre poids lourd du secteur naval, DCNS. "Ce n'est pas un lieu pour signer des contrats mais c'est l'occasion de rencontrer nos clients et prospects, et d'exposer nos innovations" indique l'entreprise, qui avait vu 70 délégations étrangères, dont 27 chefs d'État-Major passer sur son stand en 2014. DCNS va notamment dévoiler un "concept ship", c'est-à-dire un bateau futuriste, le sous-marin SMX 3.0. "C'est le sous-marin de la génération Z, c'est-à-dire qui sera adapté aux marins de 2025. Pour nous, l'avenir est numérique". Au programme à bord: nouvelles technologies, maîtrise de l'énergie et systèmes qui facilitent la maintenance.

Les nouveaux Chantiers Allais

Autre entreprise de la Manche à être présente, le groupe Efinor, basé à Beaumont-Hague. Expert dans le manufacturing et l'ingénierie, ce spécialiste de la métallurgie de pointe a racheté en septembre les Chantiers Allais. Euronaval sera l'occasion de présenter une nouvelle gamme: "Nous allons diversifier cette entreprise à travers l'action de l'État en mer, avec des intercepteurs et des patrouilleurs, pour le compte, espérons-le, de différents pays" indique Fabrice Lepotier, PDG, qui ne craint pas les concurrents: