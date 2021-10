Bois-Guillaume-Bihorel. Près de Rouen : ivre, il provoque un accident et prend la fuite, avant de s'en prendre aux policiers

Un automobiliste de 19 ans prévient la police dimanche 16 octobre 2016 vers 1h30 du matin. Sa voiture est accidentée et immobilisée au milieu de la route, avenue du Maréchal Juin à Bihorel (Seine-Maritime).

Percuté violemment à une intersection

Il explique aux forces de l'ordre ce qui vient de se passer. Alors qu'il circule en direction de la route de Neufchâtel (Seine-Maritime), il arrive à une intersection. Etant prioritaire, il poursuit sa route. Mais une autre voiture ne respecte pas la signalisation et vient le percuter violemment.

L'automobiliste en fuite dans les Hauts de Rouen

Le conducteur en cause sort de son véhicule avant de vite le regagner et de partir en direction du quartier des Sapins, à Rouen. La victime, qui n'est pas blessée, a le temps de noter sa plaque d'immatriculation, qu'elle communique aux policiers, ainsi que le signalement de l'automobiliste en fuite.

Il tente de frapper les policiers

La voiture de ce dernier est finalement retrouvée avenue de la Grand'Mare, dans les Hauts de Rouen, à côté d'un camion de dépannage. Le conducteur, âgé de 27 ans et visiblement ivre, est également présent. Alors qu'il s'apprête à être interpellé, il se met en garde et tente de donner un coup de poing à un policier, qui parvient à esquiver. Il est maîtrisé au sol.

Emmené au commissariat, il est placé en garde à vue pour refus de se soumettre aux vérifications éthylométriques, accident matériel de la circulation, délit de fuite et conduite en état d'ivresse.

