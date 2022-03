Honfleur. Normandie : à Honfleur, le village des marques ouvrira à l'automne 2017

Honfleur Normandy Outlet. C'est le nom du futur complexe, plus communément appelé village des marques, dont la première pierre a été posée ce matin, vendredi 14 octobre 2016, au pied du pont de Normandie, à Honfleur (Calvados).

"C'est à la fois un projet commercial et architectural", explique Michel Lamarre, maire d'Honfleur. 18 000 m2 doivent en effet sortir de terre, le long d'une avenue ponctuée de trois espaces couverts à l'allure purement normande, et en berge de Seine.

Ouvert 7 jours sur 7

Les Galeries Lafayette, Levis, Oneill, pour ne citer que ces marques, ont déjà indiqué qu'elles seraient présentes dans ce futur temple du prêt-à-porter à prix cassé. Au total, une centaine d'enseignes sont espérées. Le complexe sera ouvert 7 jours sur 7, 362 jours par an. En somme, c'est un mastodonte de la consommation qui s'apprête à sortir de terre. Mais pas un ennemi du petit commerce selon le maire d'Hongleur. "C'est un plus pour la Normandie", estime-t-il. Ecoutez Michel Lamarre :

Honfleur Normandy Outlet doit ouvrir ses portes dans un an. Idéalement, avant Noël. Un minimum de 300 emplois sont espérés sur le territoire. Et, à terme, au moins deux millions de visiteurs par an.

Coût de ce village des marques : 70 millions d'euros.

