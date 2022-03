Montpellier (AFP). Sous des trombes d'eau, l'Hérault placé en vigilance rouge

Très peu de voitures et de piétons: jeudi, les rues de Montpellier étaient particulièrement désertes, même aux heures de pointe."Le mieux, c'est de rester chez soi quand des pluies aussi fortes surgissent", a déclaré à l'AFP Caroline Daumas, jeune mère de trois enfants, qui n'a pas été travailler jeudi pour s'occuper de sa progéniture et "limiter les déplacements et les risques au maximum".

"Je vais faire la même chose demain, j'ai la chance d'avoir un employeur compréhensif", dit-elle.

Les pompiers de l'Hérault se sont d'ailleurs félicités d'avoir eu "peu d'interventions significatives à effectuer et aucun blessé à signaler parce que la prévention a fonctionné". Ils restent cependant "très vigilants" face à la nuit qui s'annonçait jeudi soir.

Le Gard et l'Aude, départements limitrophes de l'Hérault, ont pour leur part été placés en vigilance orange "fortes précipitations". L'Aveyron reste également en vigilance orange pour des pluies-inondations et des crues, et les Bouches-du-Rhône pour des vents violents.

Les pluies sur l'Hérault ont déjà donné des cumuls de 100 à 150 mm, notamment dans l'ouest du département, selon le dernier bulletin de Météo-France. Sur les départements limitrophes, les cumuls atteignent 50 à 80 mm localement, jusqu'à 120 mm sur l'est de l'Aude.

Le vent d'est atteint 100 à 110 km/h en rafales sur les côtes, selon la même source.

Ces vents forts génèrent de très fortes vagues et engendrent une surélévation importante du niveau de la mer, provoquant des submersions marines sur des parties basses ou vulnérables du littoral.

Météo-France prévoit que les pluies orageuses se renforceront sur l'Hérault dans la nuit de jeudi à vendredi et devraient encore ajouter de 100 à 200 mm.

"Les cours sont suspendus dans les écoles, les collèges et les lycées pour toute la journée de vendredi", a de son côté précisé la préfecture héraultaise dans un communiqué. Ce sera le deuxième jour consécutif que les élèves du département seront privés d'enseignement, mais contrairement à la journée de jeudi, "aucun accueil ne pourra être assuré pour éviter tout déplacement des élèves, des familles et des personnels".

"Les internes seront confinés dans leur établissement, encadrés par les personnels présents, durant toute la durée de l’alerte", ajoute la préfecture. "En cette veille de week-end, leur retour à domicile sera assuré lorsque l’alerte rouge sera levée".

Dans le Gard, où les pompiers n'ont pas enregistré d'intervention significative, le préfet Didier Lauga a appelé à la prudence et a également suspendu les transports scolaires vendredi. "Les écoles, collèges et lycées resteront ouverts, et assureront l’accueil des élèves qui s’y présenteraient éventuellement", précise-t-il dans un communiqué.

Dans les Bouches-du-Rhône, les pompiers ont procédé à une soixantaine d'interventions dues au vent au cours de la journée, quatre véhicules ont été endommagés, ont-ils indiqué à l'AFP.

Dans l'Aude, les pompiers ont réalisé seulement trois interventions de reconnaissance. Six routes départementales sont inondées dans le nord-est (BIEN nord-est) du département, et donc coupées à la circulation, selon le site d'information du conseil départemental.

Dans l'Aveyron, aucune intervention liée à la météo n'a pour le moment été relevée par les pompiers.