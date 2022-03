Rouen. Hockey sur glace : les Dragons de Rouen reçoivent l'Etoile Noire de Strasbourg

C'est le premier des matchs retours de la nouvelle formule de la Saxoprint Ligue Magnus pour les Dragons de Rouen (Seine-Maritime), qui vont recevoir sur leur glace de l'Ile Lacroix l'équipe de l'Etoile Noire de Strasbourg (Alsace) vendredi 14 octobre 2016 pour le compte de la 12e journée.

Gagner à nouveau

Avec un bilan des matchs aller plutôt bon, avec huit victoires et trois défaites et une 2e place au classement, les Jaunes et Noirs débuteront la première phase retour face à une équipe alsacienne qui avait réussi aux Rouennais lors du match aller avec une victoire 4-1 à l'extérieur.

Si les Strasbourgeois sont actuellement 8es du classement, il faudra se méfier de cette équipe qui a battu Epinal (Vosges) 3-0 lors de la 10e journée et qui reste sur une courte défaite 3-1 chez le leader Bordeaux.

A LIRE AUSSI.