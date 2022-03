Le videur lui refuse l'entrée de la discothèque parce qu'il la juge... "trop grosse"

Bobbi voulait passer avec ses amis une belle soirée pour ses 20 ans. La jeune fille a donc réservé une table au Libertine, une boîte de nuit londonienne. Problème : le groupe s’est fait refouler à l’entrée à cause, de leur tour de taille. En colères, la jeune fille et sa mère ont partagé son histoire sur les réseaux sociaux.



« J'étais tout simplement désorientée » a-t'elle confié. « Le videur m'a observée de la tête aux pieds et m'a annoncé que j'étais trop grosse, il m'a pourri mon anniversaire ».





Malgrè cette attitude irrespectueuse de la part du portier, Boobi s'en est tout de même bien remise.

« Je ne peux pas dire que cela m'a vraiment blessé, je vais bien, mais de telles choses peuvent faire mal à d'autres filles. Une telle discrimination est écœurante et inconvenante à notre époque ». La mère de la jeune fille a également dit avoir été indignée par le comportement du videur.







Sur Facebook, la maman de Bobbi a partagé l’histoire de sa fille et des centaines d'internautes ont partagé le post, et d’après les commentaires, ce ne serait pas la première fois que la boîte de nuit refuse l’entrée à des filles pour ces raisons. « Ma fille est pom pom girl, elle n’est pas grosse du tout. »



La boite de nuit de son coté a expliqué qu'en aucun cas ils appliquaient ce genre de discrimination, mais que régulièrement ils se voyaient dans l'obligation de refuser du monde, à défaut de place à l'intérieur. Difficile d'y croire au vu du nombre de réactions sur facebook de personnes s'étant déjà fait interdire l'entrée. Toujours est-il que la mode semble être celle-ci...





Un bar interdit aux moches a ouvert ses portes.



Alors déjà que dans certains établissements il est difficile de rentrer, là ça risque d'être davantage compliqué. Une idée qui est venu de Greg Hodge, PDG du site de "Beautiful People", site de rencontre qui écrit que "les moches n’y trouveront simplement pas leur place". Il veut établir dans son bar un espace qui sera exclusivement réservé aux personnes jugées "belles".



Sachant qu'ils ont déjà subi une sélection draconienne avant leur inscription sur internet, les membres du site de rencontre seront automatiquement admis dans l'établissement. Pour les autres, des physionomistes seront chargés de filtrer celles et ceux qui les accompagneront. L’exception qui confirme la règle : si les personnes refusées à l’entrée ont un portefeuille rempli, elle seront admises.



Tout simplement : Pathétique... !



