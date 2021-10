L'Agenda en Normandie : lundi 17 octobre

MANCHE

Le Rallycross Lessay c'est samedi et dimanche sur le circuit de Lessay. Venez admirer les meilleurs pilotes du territoire et participez à des animations comme le test d'un simulateur haut de gamme pour conduire ces véhicules à sensations fortes. Plus d'infos sur circuit-lessay-manche.com

A l’occasion de la 18ème édition de « Monument jeu d’enfant », Le Centre des monuments nationaux propose un week-end d’animations et d’activités destinées spécialement aux enfants samedi et dimanche. Deux monuments nationaux normands se prêtent au jeu : le Château de Carrouges (Orne) et l’abbaye du Mont-Saint-Michel (Manche). Entrée et animations gratuites dans ces deux monuments pour les moins de 18 ans.

Pour fêter ses 10 ans, l'association ça r'samba koi vous invite à passer une soirée brésilienne ce samedi à Cherbourg. Rendez-vous dès 19h45 salle Pierre Aguiton rue de la Chasse Verte pour y retrouver le groupe de samba reggae O Maracuja ou encore Corcovado et Dj Tom B. Billetterie à l' espace culturel de leclerc tourlaville ou auprès des adhérents de l'association.

CALVADOS

Skye Edwards et Ross Godfrey, membres fondateurs de Morcheeba, sortent un album sous le nom SKYE & ROSS : un mélange d’influences Trip Hop, Blues et Downtempo Soul, signature que les fans de Morcheeba aiment tant. Un opus à découvrir sur scène au Big Band Café à Hérouville-Saint-Clair ce vendredi à partir de 20h. Infos et billetterie sur bigbandcafe.com

Les stars de CHICA VAMPIRO sont de retour en concert en France. Avec leur succès sur Gulli et la tournée à guichets fermés en février dernier, assistez au « VAMPITOUR » en Normandie. Retrouvez sur scène tous les héros de la série musicale CHICA VAMPIRO dont les enfants sont mordus : Daisy, Max, Marilyn et Mirco ce jeudi au Zénith de Caen à partir de 15h. Les infos sur zenith-caen.fr.

ORNE

Ce mercredi dès 14h, c'est la finale de la 2ème édition du Tremplin Musical Inter-Lycées Ornais Festi’Bahuts à la Luciole à Alençon. Pour que la fête soit encore plus folle et que cette journée se clôture en beauté, profitez d'un final musical en forme de feu d’artifice avec la venue exceptionnelle d’un collectif international, LUCILLE CREW de 20h à 22h. Les infos sur laluciole.org.

Ce samedi rendez-vous au Haras du Pin pour le spectacle de la compagnie la Panik. De la voltige de cirque, théâtre corporel. Retrouvez 3 filles, 1 garçon, 1 musicien, quelques chevaux et une mobylette. Rendez-vous à partir de 17h30 pour 1h15 de show.