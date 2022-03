Prix, jeux, accessoires... tout ce qu'il faut savoir sur le PlayStation VR de Sony

Quel matériel est nécessaire pour jouer avec?

Le PlayStation VR nécessite de déjà posséder la PlayStation 4 de Sony. La version Slim, sortie en septembre dernier, ainsi que la PS4 Pro prévue le 10 novembre, seront bien évidemment compatibles avec l'accessoire. Deux autres éléments s'avèrent indispensables pour une cession de jeu, la PlayStation Camera qui suit en permanence les 9 LED présents sur le devant, les côtés et l'arrière du casque pour une localisation du joueur précise, et la manette Dualshock 4.

Ceux qui le souhaitent pourront s'ajouter quelques accessoires comme le PlayStation Move, manette à détection de mouvements qui permettra une sensation d'immersion plus profonde, et un casque audio spécifique. Des écouteurs stéréo seront livrés avec le PlayStation VR, mais des casques plus élaborés et spécialement conçus pour cette expérience en 3D seront vendus indépendamment, comme le RIG 4VR de Plantronics (69,99€).



Quel est son prix?

Le casque de réalité virtuelle de Sony sera vendu à 399€, sans compter les différents accessoires nécessaires. Les joueurs encore non équipés de la PlayStation Caméra devront débourser 49€ de plus. Le pack de deux PlayStation Move reviendra quant à lui à 80€ environ.

Malgré tout, le PlayStation VR reviendra moins cher que ses concurrents l'Oculus Rift et le HTC Vive, commercialisés respectivement aux prix de 699 et 949€. L'appareil de Sony est par ailleurs l'unique objet 3D destiné aux nouvelles générations de consoles de salon.

Quels sont les jeux disponibles?

Jeudi 13 octobre, jour du lancement du casque, une trentaine de jeux compatibles seront disponibles. Les joueurs auront le choix entre plusieurs univers différents. Ils pourront plonger dans l'univers de Lara Croft avec "Rise of the Tomb raider", explorer Gotham City avec "Batman : Arkham VR" ou conduire de rapides bolides avec "Driveclub VR". Le catalogue comprendra aussi bien des jeux de guerre ("Battlezone"), que de science-fiction ("Loding Human") ou de sports en tous genres ("Sports Bar VR", "100 ft Robot Golf").

La liste s'allongera dans les mois et années à venir. "Star Trek : Bridge Crew" est déjà prévu pour le 29 novembre, "Star Wars Battlefeat Rogue One : X-Win VR Mission" d'ici la fin de l'année ou "Resident Evil 7" pour janvier 2017.

L'achat du PlayStation VR donnera le droit à chacun de télécharger gratuitement "Playroom VR", qui permettra dans un premier temps de s'habituer à cette nouvelle façon de jouer. Vendus entre 20 et 60€, les jeux sont signalés comme "PlayStation VR compatible" sur leur jaquette.



Quelles sont les recommandations?

Aussi étrange que celui puisse paraître, Sony recommande de jouer avec son casque en position assise, dans une chaise située directement en face de la PlayStation Camera à environ 2m de distance. Le constructeur conseille de jouer dans une pièce d'au moins 3m sur 1,9m.



Le port du casque et la plongée dans un monde virtuel peuvent confronter certains utilisateurs à quelques problèmes, comme le mal des transports, des nausées, une désorientation ou une altération de la vision. Dans ces cas, Sony recommande de cesser sa partie immédiatement et d'attendre un peu avant de reprendre. En règle générale, la firme japonaise préconise un quart d'heure de pause toutes les heures. Attention cependant aux enfants dont le port du PlayStation VR est déconseillé avant l'âge de 12 ans.