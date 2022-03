La saison musicale d'Hérouville fait sa rentrée le vendredi 14 octobre! Premier spectacle de la saison, "Sirba Octet et Isabelle Georges" propose une exploration du répertoire yiddish et tzigane. Ce spectacle retrace les migrations d'hommes et de femmes originaires de l'Europe de l'Est venus s'installer aux États-Unis et, notamment, à New York. Le jazz vient souvent pointer le bout de son nez au milieu des accords yiddish, recréant ainsi le multiculturalisme de la ville.

Vendredi 14 octobre à 20h au Théâtre d'Hérouville. Tarifs 15/20€. Tél 02 31 46 27 29