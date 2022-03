On y est enfin! Alors que les championnats de football, hockey, handball ou rugby ont débuté depuis longtemps, le coup d'envoi du championnat de Pro B de basket ne sera lancé que ce vendredi 14 octobre à 20h30. Le Rouen Métropole Basket, relégué de Pro A l'an passé, lance sa saison par la réception au Kindarena de Vichy-Clermont. Après trois matchs amicaux (trois défaites face au Havre, Orléans et Évreux), deux matchs de Coupe de France (une victoire contre Rennes et une défaite contre Paris-Levallois), et quatre matchs de Leaders Cup (une victoire contre Blois et trois défaites), les joueurs de Rémy Valin débuteront une nouvelle campagne sans la confiance qui aurait pu être acquise grâce à ces matchs de préparation. Le premier déplacement du club rouennais est prévu vendredi 21 octobre sur le parquet de Lille pour le compte de la 2e journée.