La Coop 5 pour 100 continue d'avancer. Situé dans un ancien entrepôt du cours Montalivet, cet atelier de 1800 m2 est en cours d'aménagement. "La ville de Caen nous le loue contre un loyer très faible", explique Sébastien Charlot, un des membres à l'initiative du projet.

Consommer citoyen

À l'intérieur de ce lieu participatif: une ressourcerie (une entreprise qui recycle des objets du quotidien), un magasin coopératif, un café cantine ainsi qu'un local pour les porteurs de projets.

Il y aura aussi des ateliers partagés où l'on pourra réparer ses meubles ou appareils cassés. "Pour l'instant, on a déjà commencé à donner des cours de bricolage", souligne le jeune homme.

"Des groupes de travail se sont formés et des réunions ont lieu chaque soir de la semaine, depuis le mois de mai. N'importe qui peut venir nous aider", ajoute Clément Charlot. Pour le moment, la coopérative compte déjà plus de 300 adhérents. "On aurait jamais pensé les atteindre aussi vite".

Le permis de construire devrait être déposé d'ici 10 jours. Vers la mi-novembre 2016, l'association devrait se transformer en Société coopérative d'intérêt collectif. L'ouverture au public est espérée pour avril 2017. Le lieu participatif devrait générer une douzaine d'emplois.