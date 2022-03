L'école de Management de Normandie n'en finit plus de monter. Récemment, elle vient de gagner six places dans le classement des 90 meilleurs Master en Management mondiaux du Financial Times, passant de la 69e à la 63e place.

Un nouveau bâtiment de 2000m 2 a été inauguré à la fin du mois de septembre sur son campus de Caen. De quoi continuer à accélérer son développement.

"Il y aura un audit physique à l'école"

Coté formation, l'EM Normandie est déjà titulaire de deux labels. Le premier AACSB est un label américain chargé d'examiner les programmes pédagogiques dans le domaine du management. Le second, EPAS est un label qui accrédite les formations et non l'école en elle-même. Le label que vise l'EM Normandie se nomme EQUIS. Label européen prestigieux, il a pour mission d'évaluer les écoles de commerce dans leur ensemble: formation et recherche, activités professionnelles, responsabilités sociales. "Nous avons fait la demande pour ce label, explique Isabelle Dalle, directrice de la communication institutionnelle et des relations presse de l'EM Normandie. Suite à cela, un audit physique va être réalisé à l'école". Si l'EM Normandie obtient ce label: elle fera partie des meilleurs. En France, seules 17 écoles sont labellisées EQUIS.

"Nous espérons avoir la réponse, positive ou négative pour le début de l'année 2017", ajoute Isabelle Dalle. Le label est attribué pour une durée allant de 3 à 5 ans.