Manche : Hostofollia, ils travaillent à l'hôpital et sortent un album de chansons

Depuis plusieurs mois, Hostofollia, une chorale originale, composée de professionnel de santé du centre Manche prépare la sortie d'un album de reprises de variétés françaises et internationales.

" Ils travaillent à l'hosto et ils sont fous ! "

Les membres de la chorale polyphonique revendiquent leur " folie chantante ". Chaque semaine, ils se réunissent pour reprendre à leur manière et avec beaucoup d'enthousiasme les plus grandes variétés françaises et internationales.

Le 18 juin 2015, date ô combien symbolique, Hostofollia donnait son premier concert à l'hôpital Mémorial de Saint-Lô avec la reprise de titres de Brel à Lennon en passant par Linda Lemay.

Un CD 7 titres le 28 novembre

8 représentations et plus de 1600 spectateurs plus tard, Hostofollia va présenter au public son premier album " Un autre Regard sur la Vie ".

Les 32 professionnels de santé dont la chorale est dirigée par Remi Delekta, le DRH de l'hôpital Mémorial, ont pris leurs quartiers à Coutainville durant deux jours, les 8 et 9 octobre 2016, pour enregistrer leur premier CD.

Une initiative réjouissante, qui prouve une fois de plus, si il en était besoin, que chanter est excellent pour notre santé et... celle de ceux qui prennent soin de la nôtre.

La sortie officielle de l'album " Un Autre Regard sur la Vie " contenant 7 titres, est programmée au magasin Planet'R de Saint-Lô, le samedi 26 novembre 2016.