Caen. Calvados : Xavier Leprettre transmet sa passion du bois aux jeunes talents

"Le bois et moi, c'est une belle histoire d'amour". Xavier Leprette parle de sa passion avec le sourire et les yeux qui pétillent.

"Cela date de l'enfance, je bricolais déjà avec mon père. J'avais deux grands-pères que je n'ai pas beaucoup connus, qui étaient aussi dans le domaine: l'un était menuisier, l'autre était ébéniste".

Très vite, il oriente son parcours professionnel en fonction de ce qui l'anime. "J'ai suivi une formation de menuisier, ébéniste, et marqueteur (décor réalisé à partir de bois). Puis, j'ai travaillé dans le bois sous toutes ces formes: dans les bateaux, dans l'industrie, dans l'agencement".

"J'adore transmettre aux jeunes"

Il y a 8 ans, il tombe par hasard sur l'offre de l'ESAM. "Je ne savais même pas que ce poste existait avant de postuler", explique-t-il.

C'est le début d'un véritable coup de foudre. "C'est passionnant, j'adore transmettre aux jeunes. Le propre même d'une école d'art, c'est de faire des choses qui n'ont jamais été faites. Il n'y a pas une journée qui ressemble à une autre".

Chaque jour est un nouveau défi. "Les élèves ont un projet, ils ne savent pas comment s'y prendre, on se penche dessus et ensemble on y arrive". Et parfois, il pousse la compétition très loin. "Une création dont je suis fier, c'est le dérouleur à papier. Je veux montrer qu'on peut faire de la mécanique avec le bois. C'est histoire de provoquer les étudiants. C'est un challenge tourné avec dérision, qu'on réussit tous ensemble".

Au fil du temps, Xavier Leprette se prend d'affection pour ses étudiants : "J'ai affaire à un public qui est motivé. Les anciens appellent pour un conseil. Ils sont très reconnaissants, leur retour fait chaud au coeur. C'est un rapport privilégié".

La prochaine création folle de cet amoureux du bois devrait être un vélo couché. "J'essaie toujours de pousser la matière au maximum". Avis aux amateurs.

