Road movie, la bande dessinée Au vent mauvais de Thierry Murat et Rascal mise en musique par le groupe rock The Hyènes nous transporte dans l'univers sombre et torturé d'un ex-taulard en quête d'amour.

Mardi 18 octobre à 20h30. Théâtre Montdory à Barentin. Tarifs 9 à 12€. Tél. 02 32 94 90 23