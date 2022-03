Pour 6 personnes

Préparation: 1 heure

Ingrédients

20 moules, 20 palourdes

12 crevettes - 6 clams

6 oeufs durs, 2 anchois

4 artichauts, 1 chou-fleur

2 carottes - 2 gousses d'ail

2 petits pains, 50g de pignons

1 petite langouste

1 citron - 1 côte de céleri

Persil - olives - câpres

Huile d'olive vierge extra

Tranches de pain de campagne grillées

Frottez le pain grillé avec l'ail. Faites ramollir dans du vinaigre les petits pains écroûtés. Faites cuire la langouste à l'eau, extrayez la chair et coupez-la. Arrosez les morceaux d'huile, de citron et salez. Faites cuire les crevettes à l'eau bouillante. Mettez les fruits de mer à tremper dans de l'eau au moins 2h et faites-les s'ouvrir dans une casserole sur feu vif. Faites cuire dans la même casserole d'eau le chou-fleur, le céleri et les carottes. Égouttez-les, coupez-les en morceaux, arrosez d'huile, de vinaigre et salez. Faites cuire à part les artichauts coupés en quartiers, assaisonnez-les. Mixez les anchois, une gousse d'ail, les pignons, les câpres, les jaunes d'oeufs durs, les petits pains détrempés, dix olives dénoyautées, cinq cuil. à soupe d'huile, du sel et du persil.