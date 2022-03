Rugby à Cherbourg : l'équipe féminine de la Marine Nationale affronte la British Army

C'est en quelque sorte une bataille navale... sauf qu'elle ne se passe pas sur l'eau, mais sur l'herbe du stade Postaire de Cherbourg (Manche). Samedi 8 octobre 2016 à 15h, l'équipe féminine du Rugby Club de la Marine affronte l'équipe officielle de la British Army.

Pugnacité, cohésion, esprit d'équipage

Les Françaises, qui sont affectées dans les différentes bases navales du pays et sur des bâtiments de la Marine, concilient carrière militaire et sport. C'est le premier match de la saison pour ces joueuses, qui ont effectué un stage de préparation à l'Ecole des Fourriers de Querqueville cette semaine. Le rugby est, avec la voile, l'un des sports phare de la Marine Nationale, pour les valeurs qu'il porte, comme l'explique Fiona Simoneau-Byrne, manager :

Fiona Simoneau-Byrne Impossible de lire le son.

Un "crunch" au féminin

Une quarantaine de joueuses, sélectionnées lors de journées de détection organisées à Brest (Finistère) et à Toulon (Var), composent l'équipe. Certaines évoluent dans le Top 8, le championnat féminin de rugby à XV, d'autres jouent en Fédéral 1. Cinq fois par an, elles se rassemblent comme ce week-end pour affronter d'autres nations ou des clubs nationaux. "En matière de rugby féminin militaire, la France est la quatrième nation derrière la Nouvelle-Zélande, le Canada et les Britanniques" indique Fiona Simoneau-Byrne, qui doit jongler avec les affectations de ses joueuses... et parfois discuter avec leurs commandants :

Fiona Simoneau-Byrne Impossible de lire le son.

Après avoir battu la Royal Navy à six reprises, lors de "l'Entente Cordiale", le "crunch" annuel en matière de rugby féminin de la Marine, cette année la France affronte donc la British Army, qui a un niveau un peu plus élevé. Le coup d'envoi du match sera donné par le préfet maritime Pascal Ausseur.

Pratique. France-Grande Bretagne, samedi 8 octobre à 15h au stade Maurice Postaire de Cherbourg. Gratuit.