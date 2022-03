Caen. Normandie: découvrir la formation des chiens d'assistance aux personnes handicapées

Ce samedi 8 octobre 2016, le centre Handi'Chiens d'Alençon (Orne) ouvre ses portes pour permettre à chacun de découvrir l'exceptionnel travail qu'il réalise pour offrir des chiens d'assistance aux personnes handicapés. Le centre Handi'Chiens d'Alençon est l'un des quatre qui existent en France. C'est là où cette fabuleuse aventure a débuté.

Les autres centres sont situés en Bretagne, près de Blois (Loir-et-Cher), et près de Lyon (Rhône). Handi'Chiens forme des chiens d'assistance, qui sont offerts aux personnes en situation de handicap. Mille huit cent de ces chiens ont été offerts depuis que l'association existe.

Le centre d'Alençon fournit des chiens pour toute la moitié nord de la France (sauf la Bretagne) et jusqu'au Luxembourg, l'Allemagne, l'Italie, et les Dom-Tom.

Le parcours d'un chien d'assistance

Les deux races sélectionnées sont les Labradors et les Golden Retrievers. Ceux-ci ont l'instinct du rapport, sont dociles et facilement adaptables. Outre ces qualités, ce sont des chiens aux formes apaisantes favorisant le contact entre les personnes handicapées et l'environnement. Les passants sont attirés par eux et viennent volontiers aborder la personne handicapée qui en possède un.

Un long processus

Les chiens d'Handi'chiens sont sélectionnés et achetés à deux mois. Des tests de comportement permettent d'écarter des chiots trop craintifs ou trop indépendants. Les chiots sont ensuite confiés jusqu'à l'âge de 18 mois à des familles d'accueil bénévoles.

Devenez famille d'accueil d'un chiot

Conseillées par un éducateur Handi'chiens, ces familles ont pour mission de familiariser chaque chiot au monde extérieur, le sociabiliser et participer à sa pré-éducation en lui apprenant à répondre à environ 30 commandes simples telles que "assis, couché, pas bouger, viens".

À 18 mois ce sera un chien bien éduqué, équilibré, intégré à la société, tout en restant joueur. L'éducation se fait par le jeu, la motivation et les félicitations.

Retour au centre Handi'Chiens

Ensuite, jusqu'à 24 mois, les chiens reçoivent une éducation spécifique dans l'un des quatre centres de formation Handi'chiens dans lequel ils apprennent à reconnaître et à exécuter toutes les commandes nécessaires à l'aide d'une personne handicapée au quotidien.

Les chiens connaissent 53 commandes

À 24 mois, les chiens ont acquis 53 commandes et sont prêts à rencontrer leur nouveau maître. Selon leurs performances, ils sont orientés soit vers de l'assistance aux handicapés moteur, soit comme chien d'éveil pour des parents d'enfants poly-handicapés, soit chien d'accompagnement social.

Ecoutez Sophie Mary, responsable du centre Handi'Chiens d'Alençon:

PRATIQUE. Portes ouvertesce samedi 8 octobre 2016 de 12h à 18h, avec démonstration des chiens, visite du centre, témoignages, animations pour les enfants

