Fête de la VOD : les chiffres-clés de la vidéo à la demande en France

13 : le nombre de plates-formes VOD qui participent à l'opération : Arte VOD, FilmoTV, CanalPlay VOD, Fnac Play, FranceTVPluzz VàD, MyTF1VOD, Imineo, Nolim, SFR Club Vidéo, Orange, Universciné, Videofutur et Voeo TV.



300 millions : nombre d'actes répertoriés depuis le lancement en France de la VOD en 2006.



4,3 millions : nombre de séances vendues en juillet 2016, dont 3,1 millions en location et 1,2 million en téléchargement définitif



75,3% : le pourcentage d'actes regardés sur un écran de télévision entre janvier et juillet 2016.



34,4% : le pourcentage de Français qui ont déjà payé pour un programme en VOD en 2015.



52,7% : le pourcentage d'hommes parmi les consommateurs de VOD. Les hommes âgés de 35 à 49 ans issus des catégories socioprofessionnelles supérieures représentent les utilisateurs types de ce service.



14.827 : nombre de films disponibles en VOD en 2015, contre 9.085 en 2011. Les productions américaines représentaient 43,7% de l'offre, les films français 29,1%.



34,1% : pourcentage des films sortis il y a moins de dix ans au cinéma disponibles en VOD. Seulement 11,6% des films proposés ont une sortie dans les salles comprise entre trois et quatre ans.



182,3% : l'augmentation réalisée par la VOD par abonnement entre 2014 et 2015. La SVOD a eu l'année dernière un chiffre d'affaires de 82,5 millions d'euro grâce à l'arrivée de nouveaux services comme Netflix et CanalPlay qui ont dynamisé le marché. Le paiement à l'acte domine encore le secteur en représentant 74% du chiffre d'affaires.



27% : le pourcentage de consommateurs qui ont utilisé en 2015 Orange pour de la VOD. La plate-forme, la plus prisée en France, arrive devant MyTF1VOD (26,4%), Netflix (25,8%), CanalPlay (20,3%) et TV Pluzz (16,8%).

Les chiffres sont issus du bilan 2015 du CNC publié en mai dernier et d'une étude Gfk réalisée à l'occasion de la première édition de la Fête de la VOD.

Plus gros succès du cinéma français depuis "Intouchables", "Qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu?" a su prolonger sa réussite lors de sa sortie en VOD avec 1.069.760 locations. Un chiffre qui le place largement en tête du classement de Gfk, mené d'ailleurs par les comédies hexagonales



"Les Profs 2" se place ainsi sur la deuxième marche avec 598.537 locations, juste devant "Intouchables" et ses 568.114 de visionnages en VOD. "La Famille Bélier", "Les Profs", "Supercondriaque", "Le Prénom", "Hollywoo", "Fiston" et "Rien à déclarer" figurent dans ce top 15.