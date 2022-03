Lara Croft fête ses 20 ans avec une édition spéciale de "Rise of the Tomb Raider"

Toujours à la recherche de la Source divine, relique conférant l'immortalité, Lara Croft se fait voler ses travaux par un groupuscule d'hommes armés lors de la visite d'une tombe en Syrie. L'héroïne embarque alors dans de nouvelles aventures qui la mèneront jusqu'au coffins de la Sibérie.



"Rise of the Tomb Raider" n'est pas une nouveauté à proprement parlé. Le jeu vidéo de Crystal Dynamics est déjà sorti l'automne dernier, mais uniquement sur les consoles de Microsoft, la Xbox One et la Xbox 360. Une version PC avait également vu le jour en janvier 2016.



L'opus reviendra donc le 11 octobre dans une version inédite incluant de multiples nouveautés. Les joueurs pourront profiter d'un nouveau chapitre scénarisé, "Les Liens du sang", d'un mode zombie, "Le Cauchemar de Lara", d'un mode Endurance en coopération, d'un mode difficulté "Survivant extrême" pour la campagne solo, de tenues et pistolets spécifiques à cet anniversaire, de cinq skins classiques de Lara Croft et de l'ensemble des contenus additionnels sortis à ce jour.



Au total, l'opus promet 50h de jeu et d'exploration, sur un rythme effréné, si l'on se fie à la bande-annonce du jeu vidéo. Disponible sur Xbox One et PC, cette aventure sortira pour la première fois sur PS4. Les utilisateurs de la machine japonaise auront donc attendu un an de plus pour la découvrir mais leur patience sera récompensée par la compatibilité du jeu avec le PlayStation VR, casque à réalité virtuelle de Sony qui sortira deux jours plus tard.



Depuis son apparition le 14 novembre 1996, la saga "Tomb Raider" s'est vendue à plus de 46 millions d'exemplaires à travers le monde, faisant de son héroïne Lara Croft l'une des icônes les plus populaires du jeu vidéo. Le personnage est d'ailleurs devenue depuis une star du cinéma. Interprétée par Angelina Jolie dans deux volets sortis en 2001 et 2003, elle sera campée par la Suédoise Alicia Vikander dans un nouvel opus annoncé comme un reboot qui sortira en mars 2018.