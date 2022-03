L'histoire du jazz racontée en musique à Caen

La compagnie "Ne dites pas non, vous avez souri !" sera samedi 8 octobre 2016 à la bibliothèque de La Maladrerie à Caen. Ils interpréteront "L'histoire du vieux Black Joe".

Au cours du spectacle les 4 musiciens, multi-instrumentistes, retracent la vie de ce personnage imaginaire.

De son enfance dans les champs de cotons de la Louisiane, jusqu'à son émancipation et sa vie moderne à New York et ailleurs, il a traversé l’histoire du jazz et en est l’incarnation.

Le public découvrira une dizaine de standards, ponctués d’explications concises et ludiques sur les changements d’esthétiques, l’évolution des instruments, le contexte historique et social de 1900 à nos jours.

C'est un spectacle qui s'adresse à tous, à partir de 8 ans. Il dure 45 min. Vous retrouvez sur scène:

François Rondel : Saxophones, Clarinette, Harmonica

Pascal Vigier : Batterie, Washboard, Guitare

Simon Deslandes : Trompette, Tuba, Synthétiseur

Nicolas Talbot : Contrebasse, Banjo, Basse électrique

Rendez-vous samedi 8 octobre 2016 à 15h à la bibliothèque de la Maladrerie à Caen. Entrée libre mais réservation conseillée (02 14 37 29 85)