Caen. Calvados : il crédite son compte avec le RIB volé à un ami

Ayant volé le RIB d'un "ami", un homme parvient à effectuer des retraits sur son compte afin de créditer le sien, ceci trois semaines durant, de mars à avril 2015, à Caen (Calvados).

Quand son "ami", marin-pêcheur, est en mer

L"ami" en question étant marin-pêcheur, l'individu profite d'une période en mer pour réaliser ses opérations frauduleuses. Au total, une somme de 5350,90 euros sera débitée du compte de la victime. L'homme, âgé de 26 ans, a été jugé le mardi 4 octobre 2016 par le tribunal de grande instance de Caen pour escroquerie en récidive.

La banque ne lui demande aucune pièce d'identité

Il avoue avoir volé le RIB et s'être fait passer pour le titulaire du compte au Crédit agricole, qui ne lui a demandé aucune pièce d'identité. Il ajoute que, souffrant de dépression, à l'époque, il était médicamenté, et ne se souvient plus à quoi il a employé cet argent. Mais il affirme avoir commencé à rembourser celui qui est toujours son "ami".

Connu de la justice depuis le tribunal pour enfants

Le prévenu est connu de la justice depuis le tribunal pour enfants (vols, dégradations, trafic de stupéfiants, escroqueries en récidive…) L'avocat de la défense décrit quelqu'un qui a traversé une "période noire" due à de graves problèmes familiaux et qui est suivi, depuis, par un psychologue. Quant à son casier judiciaire, entre 2010 et 2015, aucune infraction n'y est mentionnée. Prenant ces faits en considération, la cour le condamne à 180 jours-amendes, à 5 euros par jour.

