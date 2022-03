Idées loisirs en Normandie pour ce week-end des 8 et 9 octobre

MANCHE

Ce week-end, c'est le Salon Mode et Mariage de Granville, un nouveau concept est à découvrir pour cette édition 2016, salle de Hérel, l'occasion de retrouver sur place les meilleurs prestataires de la région pour préparer votre mariage.

Samedi on retrouve les Twin pour une soirée d'automne à la Bazoge près de Mortain dans le Sud Manche, avec Yellam en tête d'affiche cette année, la révélation reggae 2014. Comptez entre 9 et 13 euros l'entrée, retrouvez la billeterie en ligne sur les-twin.fr

L’association Barokia présente, en partenariat avec la Ville de Saint Lô et le Pôle hippique, le régiment de cavalerie de la Garde républicaine. Celui-ci se produira en grand uniforme pour 3 grands spectacles, ces samedi à 21h et dimanche à 15h30 dans le grand manège situé sur le magnifique site du pôle hippique. Les trompes de chasse et la fanfare de cavalerie seront aussi présentes et assureront des animations en ville et dans l’enceinte de la cour d’honneur du haras national. Les billets s’achètent sur polehippiquestlo.fr ou sur place.

Samedi dès 18h, le Studio Urban Dance organise pour sa deuxième édition le battle de Hip Hop « Hit The Ground » sur la scène de musiques actuelles le Normandy à Saint-Lô. Un événement réunissant des danseurs venus des quatre coins de l'hexagone. Sous l'oeil expert de juges de renommée mondiale, du maître de cérémonie Ben Johnson et de l'excellent Dj Kakashi, il s'affronteront dans plusieurs disciplines : Popping, House, Hip Hop, Break. Comptez 10 euros l'entrée.

Samedi, rendez-vous au boulodrome du parc des Expositions de Saint-Lo route de Torigny pour un tournoi de pétanque en doublette. Un événement organisé par l’US Sainte-Croix, il s'agit d'un tournoi ouvert à tous. Les inscriptions s'effectuent à partir de 9 h ou sur réservation. Coupes et lots à gagner dont un porc débité. Buvette et restauration sur place.

Samedi c'est également la fête de la pomme à Saint-Denis-le-Vêtu. Au programme : ateliers dégustation, musique, marché du terroir, un grand concours de tartes aux pommes réservé aux amateurs, adultes et enfants. De nombreux lots sont à gagner. Pour le concours, vous devez déposer vos tartes ce samedi de 13 h à 15 h.

Le groupe Cigale Do Brazil propose un spectacle gratuit sur la plage de Saint Pair sur mer, ce dimanche. C'est un événement exceptionnel qui réunit 6 batucadas normandes! Elles enchaineront l'animation musicale entre 14 et 16h, avec un morceau final en commun qui sera jouer par 150 percussionnistes simultanément.

Dimanche rendez-vous dès 8h30 à la maison de la forêt à Montfiquet pour une grande randonnée organisée par l'Amicale cycliste de Bayeux. Il s'agit d'un randonnée VTT en hommage à François Mahieu. Inscriptions à partir de 8 h 30 pour un départ à 9 h. Deux circuits sont proposés : 25 et 40 km environ. Cette randonnée est ouverte à tous. Pot d'accueil, ravitaillement et pot à l'arrivée sont également prévus.

Dimanche participez à la randonnée de la Sées à Sourdeval. Un événement organisée par les Randonneurs de la Sée. Il s'agit d'une randonnée pédestre ouverte à tous. Rendea-vous dès 13h45 place de l'église pour le covoiturage ou à 14h15 place du village de Frêsnes pour le départ de balade.

CALVADOS

Jusqu'à dimanche, ne manquez pas « Les Rendez-Vous de l'Habitat » à Cagny dans l'agglomération de Caen, c'est gratuit et ce salon se déroule entre 10h et 20h. 3 jours pour découvrir les nouvelles techniques de construction, décoration, aménagement autour de rendez-vous et de rencontres avec les professionnels. Dimanche, assistez à des défilés de robes de soirées, de cocktail et des robes de mariés.

Samedi et dimanche, Le Cinéma LUX, Les films du CARTEL et LANDING Production présentent CATAPULTE ! L’événement de clôture de l’année Guillaume à Caen, un tournage spectacl participatif. Au programme : casting géant, maquillage, costumerie, répétitions et tournage des scènes du futur film. Projections à l’auditorium du musée des Beaux-Arts samedi soir et le dimanche soir. En parallèle, l’enceinte du château Ducal accueille la reconstitution d’un bourg médiéval et de sa foire. Toutes les infos sur cinemalux.org.

Dimanche participez à une brocante, vide-grenier à partir de 6h au rond point du Lazzaro à Colombelles. Pour l'emplacement comptez 1€ le mètre au profit des Restos du coeur. Restauration prévue sur place ainsi que diverses animations pour vos enfants comme un poney club et des structures gonflables pour les occuper entre 2 emplettes.

ORNE

Dany Boon présente son nouveau spectacle sur la scène du parc Anova d'Alençon ce samedi. Il vient fêter 25 ans de carrière scènique avec son one man show "Dany de Boon des Hauts-de-France" mis en scène par Isabelle Nanty. Côté tarif comptez de 49 à 58€. Les places assises sont numérotées, retrouvez les infos sur anova-alenconexpo.com.

Rendez-vous à la Luciole à Alençon tous les samedi de 11h à 12h30 pour faire partie de la 1ère Batucada Ornaise d’un genre nouveau composée entièrement d’éléments sonores fabriqués à partir d’objets et de produits de récupération pour un développement durable et festif, volontairement déjanté. Amateurs de nouvelles sensations collectives et de frissonnements percussifs, La Batufada de la Luciole vous procurera fun et rencontres sympathiques. Les infos sur laluciole.org

Dimanche, assistez à la 2ème édition des Elles de l'Orne à Damigny à côté d'Alençon. Vous pouvez soutenir les participantes en vous mettant sur les côtés des 4.6km du parcours dont le départ et l'arrivée sont au campus universitaire de Damigny.