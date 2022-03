Tout semble bien aller pour Quevilly Rouen Métropole qui s'est encore imposé vendredi 30 septembre. c'était sur le terrain de Belfort pour le compte de la 9e journée du championnat de National. Score final 1-0.

Basque, élément clé du début de saison

Pendant la majeure partie de la rencontre, les deux équipes se neutralisent. On se dirige tout droit vers un 0-0. Mais à la 89e minute, l'intenable Romain Basque reprend un caviar de l'arrière latéral Gary Marigard. Le jeune milieu de 21 ans ne se fait pas prier et inscrit l'unique but de la rencontre.

Déjà auteur de quatre buts cette saison et d'une apparition dans les buts pendant quinze minutes suite à l'expulsion de Dan Delaunay lors du dernier match, le jeune milieu normand étonne match après match. Remplaçant l'an passé, il est devenu au fil du temps et des journées une pièce maîtresse de l'équipe de Manu Da Costa.

QRM sur le podium,

place à la Coupe

Avec cette nouvelle victoire, le club de l'agglomération rouennaise monte sur le podium du National à égalité de points avec le 2e Chambly (17 points) et Concarneau, leader (19 points).

Samedi 8 octobre, les Rouges et Jaunes feront leur entrée au 5e tour de la Coupe de France dans l'Eure à Évreux, pensionnaire de CFA 2 et actuelle lanterne rouge de ce championnat. Une compétition qui leur sourit ces dernières années. Pourvu que cela continue.