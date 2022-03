À pied!

"Cette semaine, faute de stationnement place de la République, je me gare au parking souterrain. Quelle surprise, après le dîner (vers 22h), de ne pas pouvoir rejoindre ma voiture. Tout est fermé. J'ai volontairement laissé ma carte dans le véhicule puisque je comptais payer en carte, directement à la borne de sortie. Je n'ai vu aucun avertissement quelques heures plus tôt. C'est dommage!"

Line, par courrier

Foire de Caen: bilan négatif, du nouveau pour 2017

"Ne cherchez pas ailleurs: je vais à Lessay. Tout y est gratuit avec beaucoup plus de chose à voir. Ma famille a vite fait le choix et mon porte-monnaie aussi. Même le festival pluvieux cette année de Cidre et dragons était comble alors que les allées de la foire étaient clairsemées."

Alain sur tendanceouest.com

"Perso, ça fait des années que je n'y mets plus les pieds! Tarifs exorbitants et parking payant dans la gadoue, non merci!"

Dominique sur tendanceouest.com

Caen-Toulouse (1-0): Malherbe retrouve la victoire

"Une victoire qui fait du bien au moral du SM Caen."

Stéphane sur la page Facebook de Tendance Ouest

"Ils ne méritent pas de gagner. Un match à s'endormir."

Olivier sur la page Facebook de Tendance Ouest

"Bonne ambiance dans le stade toujours!"

Vava sur la page Facebook de Tendance Ouest