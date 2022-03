UGC

Mondeville 2 - Caen

Cigognes Et Compagnie (av. prem.): dim. 9, 11h.

Deepwater (av. prem.): mar. 11, 20h20.

L'odyssee (av. prem.): dim. 9, 16h20.

Bridget Jones Baby: tous les jours 11h, 14h10, 16h, 17h, 18h30, 19h50, 21h10, 22h25.

Le Ciel Attendra: tous les jours 10h55, 13h50, 16h, 18h10, 20h20, 22h30.

Miss Peregrine Et Les Enfants Particuliers: tous les jours 10h45, 13h15, 14h15, 15h50, 17h, 18h25, 19h45, 21h, 22h15.

Une Vie Entre Deux Oceans: tous les jours 10h35, 14h20, 17h10, 19h50, 22h15.

La Danseuse: jeu. 6, ven. 7, sam. 8, lun. 10, mar. 11, 10h50, 18h ; dim. 9, 18h.

Les 7 Mercenaires: tous les jours 10h30, 14h, 16h45, 19h35, 22h10.

Radin!: tous les jours 10h40, 12h35, 14h30, 16h30, 18h30, 20h30, 22h30.

Cezanne Et Moi: jeu. 6, ven. 7, lun. 10, mar. 11, 10h50, 13h20, 17h45 ; sam. 8, 13h20, 17h45 ; dim. 9, 13h45.

Juste La Fin Du Monde: jeu. 6, 11h, 15h55, 20h25 ; ven. 7, lun. 10, mar. 11, 11h, 15h55, 20h25, 22h30 ; sam. 8, dim. 9, 20h25, 22h30.

Kubo Et L'armure Magique: jeu. 6, ven. 7, lun. 10, 20h15 ; sam. 8, dim. 9, 11h10, 13h55, 16h, 20h15.

La Taularde: jeu. 6, 13h50, 22h20 ; ven. 7, lun. 10, 13h50, 18h25, 22h20 ; sam. 8, dim. 9, 18h25, 22h20 ; mar. 11, 13h50, 18h25, 22h30.

Victoria: jeu. 6, ven. 7, sam. 8, lun. 10, mar. 11, 15h40, 20h05 ; dim. 9, 20h05.

War Dogs: jeu. 6, ven. 7, lun. 10, mar. 11, 10h55, 13h25, 15h45, 22h25 ; sam. 8, dim. 9, 22h25.

Mechanic Resurrection: jeu. 6, 11h05, 14h15, 16h20, 22h35 ; ven. 7, lun. 10, mar. 11, 11h05, 14h15, 16h20, 20h30, 22h35 ; sam. 8, dim. 9, 20h30, 22h35.

Peter et Elliott le dragon: sam. 8, dim. 9, 10h50.

C'est Quoi Cette Famille ?!: tous les jours 11h10, 13h45, 18h05.

Comme Des Betes: sam. 8, dim. 9, 10h40, 12h35, 14h30, 16h25.

L'Âge de Glace : les Lois de l'Univers: sam. 8, dim. 9, 11h, 13h45, 15h50.



Pathé-Rives de l'Orne

Quai Amiral Hamelin - Caen

Deepwater (av. prem.): mar. 11, 20h.

Tristan Et Isolde (VO): sam. 8, 18h.

Connaissance du monde : Le pays Basque: dim. 9, 10h.

Soirée des Passionnés - Réservé aux abonnés Le Pass: jeu. 6, 19h30.

Bridget Jones Baby: jeu. 6, ven. 7, mar. 11, 13h, 15h15, 17h30, 22h ; sam. 8, 10h45, 13h, 15h15, 17h30, 19h50, 22h ; dim. 9, 10h45, 13h, 15h15, 19h50, 22h ; lun. 10, 13h, 15h15, 17h30, 19h50, 22h.

Bridget Jones Baby (VO): jeu. 6, ven. 7, mar. 11, 19h50 ; dim. 9, 17h30.

Chouf: jeu. 6, ven. 7, lun. 10, mar. 11, 13h, 15h20, 20h, 22h15 ; sam. 8, dim. 9, 10h45, 13h, 15h20, 20h, 22h15.

Don't Breathe La Maison Des Tenebres: jeu. 6, ven. 7, lun. 10, 14h, 16h, 18h15, 20h30, 22h30 ; sam. 8, dim. 9, 11h15, 14h, 16h, 18h15, 20h30, 22h30 ; mar. 11, 14h, 16h, 18h, 19h50, 22h30.

Miss Peregrine Et Les Enfants Particuliers: jeu. 6, ven. 7, lun. 10, mar. 11, 13h30, 16h15 ; sam. 8, 11h15, 13h30, 16h15 ; dim. 9, 10h45, 13h30, 16h15.

Miss Peregrine Et Les Enfants Particuliers (3D): jeu. 6, mar. 11, 19h ; ven. 7, sam. 8, lun. 10, 19h, 21h45 ; dim. 9, 21h45.

Miss Peregrine Et Les Enfants Particuliers (3D, VO): jeu. 6, mar. 11, 21h45 ; dim. 9, 19h.

Une Vie Entre Deux Oceans: jeu. 6, mar. 11, 13h30, 16h15, 19h, 21h45 ; ven. 7, 13h30, 16h15, 19h ; sam. 8, 10h45, 13h30, 16h15, 19h, 21h45 ; dim. 9, 10h45, 13h30, 16h15, 21h45 ; lun. 10, 13h30, 16h15, 21h45. (VO): ven. 7, 21h45 ; dim. 9, lun. 10, 19h.

La Danseuse: tous les jours 17h40.

Les 7 Mercenaires: jeu. 6, ven. 7, lun. 10, mar. 11, 13h15, 16h, 18h45, 21h30 ; sam. 8, dim. 9, 11h, 13h15, 16h, 18h45, 21h30.

Radin!: jeu. 6, ven. 7, lun. 10, mar. 11, 13h15, 15h30, 17h45, 20h, 22h30 ; sam. 8, dim. 9, 11h, 13h15, 15h30, 17h45, 20h, 22h30.

Blair Witch: ven. 7, 18h45 ; sam. 8, 19h30 ; dim. 9, lun. 10, 19h ; mar. 11, 17h55.

Cezanne Et Moi: jeu. 6, dim. 9, lun. 10, 13h45, 16h30 ; ven. 7, 13h45, 16h20 ; sam. 8, 13h45 ; mar. 11, 13h05, 15h30.

Juste La Fin Du Monde: jeu. 6, ven. 7, lun. 10, mar. 11, 13h30, 15h45, 18h05, 20h15, 22h25 ; sam. 8, dim. 9, 11h15, 13h30, 15h45, 18h05, 20h15, 22h25.

Victoria: jeu. 6, sam. 8, 13h15, 17h25 ; ven. 7, dim. 9, mar. 11, 15h20, 19h30 ; lun. 10, 13h15, 17h25, 22h.

War Dogs: jeu. 6, 21h40 ; ven. 7, dim. 9, lun. 10, 21h15 ; sam. 8, 21h30 ; mar. 11, 21h45.

Nerve: jeu. 6, lun. 10, 15h20, 19h30 ; ven. 7, dim. 9, mar. 11, 13h15, 17h25, 22h ; sam. 8, 11h10, 15h20.

Comme Des Betes: sam. 8, 10h45 ; dim. 9, 11h.



Café des Images

4, sq. du Théâtre - Hérouville

Chouf: jeu. 6, 13h, 19h45 ; ven. 7, 17h30, 21h50 ; sam. 8, 13h10, 17h30, 21h40 ; dim. 9, 10h, 13h30, 19h15 ; mar. 11, 13h30, 21h45.

Le Cancre: jeu. 6, 15h20, 17h30, 21h45 ; ven. 7, 19h40 ; sam. 8, 13h, 17h15 ; dim. 9, 13h45, 17h ; mar. 11, 13h15, 15h45.

Mercenaire: jeu. 6, 15h10, 19h20, 21h30 ; ven. 7, 17h ; sam. 8, 15h15, 19h30 ; dim. 9, 10h15, 15h45, 21h40 ; lun. 10, 13h30, 19h20 ; mar. 11, 15h15, 18h, 19h20.

Apollinaire, 13 films-poèmes: dim. 9, 16h.

Chouette... Un nouvel ami ! (VO): sam. 8, 15h15.

Fuocoammare, Par-dela Lampedusa (VO): jeu. 6, 13h15, 17h15, 19h30 ; ven. 7, 17h20, 21h45 ; sam. 8, 13h, 15h10, 19h15 ; dim. 9, 13h40, 17h45, 19h20 ; lun. 10, 15h10, 21h20 ; mar. 11, 13h10, 19h30, 21h15.

Juste La Fin Du Monde: jeu. 6, 13h30, 15h20, 21h50 ; ven. 7, 19h45 ; sam. 8, 17h20, 19h45, 21h20 ; dim. 9, 15h40, 17h30, 19h50 ; mar. 11, 15h30, 17h20.

Soy Nero (VO): jeu. 6, 17h10 ; ven. 7, 21h40 ; dim. 9, 21h30 ; lun. 10, mar. 11, 17h15.

Where To Invade Next (VO): sam. 8, 21h30 ; dim. 9, 21h20 ; lun. 10, 15h45.

Peter et Elliott le dragon: dim. 9, 10h30.

Ma compagne de nuit: mar. 11, 20h.



Cinéma LUX

6, av. Sainte-Thérèse - Caen

Le Ciel Attendra: jeu. 6, 13h50, 17h15, 19h15, 21h15 ; ven. 7, 12h, 14h30, 16h50, 18h50 ; sam. 8, 12h, 14h, 16h45, 19h40 ; dim. 9, 13h50, 15h50, 19h45, 21h45 ; lun. 10, 13h45, 16h, 17h40, 19h40 ; mar. 11, 13h45, 15h45, 17h45, 21h40.

Monsieur Bout-de-Bois: sam. 8, 15h45 ; dim. 9, 16h30.

Poesía sin fin (VO): jeu. 6, 21h20 ; ven. 7, 16h15 ; sam. 8, 11h, 21h30 ; dim. 9, 19h10 ; lun. 10, 18h50, 21h50 ; mar. 11, 13h45, 18h30.

Aquarius (VO): jeu. 6, 14h, 18h45 ; ven. 7, 11h45, 16h45 ; sam. 8, 13h45, 18h45 ; dim. 9, 13h45, 21h10 ; lun. 10, 16h10 ; mar. 11, 15h45, 21h45.

Dogs (VO): jeu. 6, 15h50 ; ven. 7, 12h ; sam. 8, 13h45 ; dim. 9, 21h30 ; lun. 10, 18h10 ; mar. 11, 19h45.

Ivan Tsarevitch Et La Princesse Changeante: sam. 8, 10h50, 16h30 ; dim. 9, 16h.

Brooklyn Village (VO): jeu. 6, 17h50 ; ven. 7, 21h50 ; sam. 8, 18h ; dim. 9, 17h30 ; lun. 10, 20h10 ; mar. 11, 16h10.

Juste La Fin Du Monde: jeu. 6, 16h45, 21h30 ; ven. 7, 14h30, 19h30, 21h30 ; sam. 8, 11h45, 19h50, 21h50 ; dim. 9, 14h, 17h15, 19h15 ; lun. 10, 14h, 21h15 ; mar. 11, 13h50, 17h50, 21h.

Les Nouvelles aventures de Pat et Mat: sam. 8, 10h45.

Victoria: jeu. 6, 19h30 ; ven. 7, 14h15 ; sam. 8, 16h, 21h40 ; dim. 9, 17h50 ; lun. 10, 15h45, 21h40 ; mar. 11, 19h45.

Frantz: sam. 8, 17h40 ; lun. 10, 14h.

Les Malheurs de Sophie: jeu. 6, 15h.

Mille millièmes, fantaisie immobilière: ven. 7, 21h.

Il était une fois dans l'Ouest (VO): ven. 7, 18h40.



Le Méliès

12, rue G. Duhomme - Bayeux

Cigognes Et Compagnie (av. prem.): dim. 9, 12h.

Bridget Jones Baby: ven. 7, 21h ; sam. 8, 14h30, 21h ; dim. 9, 17h, 20h30 ; mar. 11, 20h30.

Bridget Jones Baby (VO): lun. 10, 14h15, 20h30.

Miss Peregrine Et Les Enfants Particuliers: dim. 9, 14h30, 17h ; lun. 10, 14h15 ; mar. 11, 17h30.

Miss Peregrine Et Les Enfants Particuliers (3D): sam. 8, 14h30.

Chouette... Un nouvel ami !: sam. 8, 14h30.

Les 7 Mercenaires: ven. 7, 21h ; dim. 9, 14h15, 20h30 ; mar. 11, 17h15.

Radin!: ven. 7, 21h ; sam. 8, 17h, 21h ; dim. 9, 14h30, 20h30 ; lun. 10, mar. 11, 20h30.

Juste La Fin Du Monde: sam. 8, 21h ; dim. 9, 17h ; lun. 10, 14h15 ; mar. 11, 20h30.

Frantz: sam. 8, 17h ; lun. 10, 20h30.

Le Fils De Jean: sam. 8, 17h ; mar. 11, 17h30.