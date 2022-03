Rouen. Rouen : il frappe sa compagne et met le feu à une voiture

C'est un conjoint violent qui comparait au tribunal de Rouen (Seine-Maritime), vendredi 30 septembre 2016. Le corps de la femme témoigne pour elle.

Il met le feu à la voiture

L'affaire remonte à trois ans. Le 15 mars 2013, la Police est appelée par la mère de la victime, une jeune femme fragile et suffisamment docile pour régulièrement subir les violences d'El Houcine Essaidi, son compagnon. Ce jour-là, ses coups lui valent deux jours d'interdiction temporaire de travail. Et comme si cela ne suffisait pas, l'accusé sort de l'appartement pour se rendre sur un parking où il met le feu au véhicule de sa belle-mère.

"J'ai des sautes d'humeur"

Interpellé et placé en garde à vue, il confesse: "C'est vrai que j'ai parfois des sautes d'humeur". De nombreux témoignages et plaintes des voisins semblent confirmer cet aveu. Devant les policiers, il conteste les faits et accuse sa compagne lorsqu'on découvre de nombreuses griffures sur son corps. Il est alors placé en hospitalisation psychiatrique. Son casier judiciaire mentionne déjà plusieurs condamnations, incluant des menaces de mort et des appels malveillants. Reconnu coupable, le Tribunal, après délibération, le condamne à six mois de prison ferme et à six cents euros de frais de procédures.

